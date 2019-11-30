Полузащитник сборной России Александр Головин поделился мнением о целях и перспективах команды на Евро-2020.
- Черчесов говорил, что глобальная задача сборной на чемпионат Европы – это победа в турнире. Такое под силу команде?
- Когда ты участвуешь в турнире, то думаешь о победе, а не ограничиваешь свои цели только выходом из группы. Это первое, что у тебя на уме, но хочется пройти дальше. Все хотят выиграть Евро.
- Повторение результата 2008 года, когда российская команда стала бронзовым призером, будет успехом?
- Это будет хороший результат. Можно сказать, что успех, но хотелось бы забраться повыше. Конечно, плюсом будут родные стены, свои болельщики. Это огромный плюс, - приводят слова Головина РИА Новости.
В группе на Евро-2020 соперниками сборной России станут Бельгия и Дания, а также одна из команд Уэльса и Финляндии. Жеребьёвка состоится сегодня, 30 ноября, в Бухаресте.
Головин: бронза на Евро-2020 была бы успехом, но хочется забраться повыше. Все хотят выиграть
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