Болельщик сборной России по футболу, присутствовавший на матче с Сан-Марино, рассказал о том, как трибуна начала скандировать оскорбления в адрес 31-летнего форварда петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.
По его словам, у нападающего за спиной такой бэкграунд, что поддерживать бранные заряды стали фанаты разных клубов.
"Это было большое веселье на всю арену! Матч ничего не решал, а Дзюба пообещал забить семь голов и не забил! Эта была обычная шутка, в которой приняли участие даже болельщики "Зенита". Никто не предполагал такого резонанса в прессе", - цитирует болельщика Sport24.ru.
Болельщик подробно описал то, как оскорблял Дзюбу на матче сборной
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