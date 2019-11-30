30 ноября в Бухаресте состоялась жеребьевка чемпионата Европы 2020 года.
На данный момент известны 20 участников предстоящего турнира, еще четыре команды попадут в финальную часть Евро-2020 благодаря турниру Лига наций.
Сборная России попала в группу В. Ее соперниками стали Бельгия, Дания и Финляндия.
Остальные группы Евро-2020:
Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария;
Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия;
Группа C: Голландия, Украина, Австрия, победитель стыковых матчей Пути A (Исландия/Болгария/Венгрия);
Группа D: Англия, Хорватия, победитель стыковых матчей Пути C (Шотландия/Норвегия/Сербия/Израиль), Чехия;
Группа E: Испания, Швеция, Польша, победитель стыковых матчей Пути B (Босния и Герцеговина/Словакия/Ирландия/Северная Ирландия);
Группа F: победитель стыковых матчей D (Грузия/Северная Македония/Косово/Белоруссия), Португалия, Франция, Германия.
Евро-2020 пройдет в 12 городах Европы с 12 июня по 12 июля 2020 года.
Германия, Франция и Португалия - в одной группе. Полные итоги жеребьевки Евро-2020
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