Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о жеребьевке группового этапа Евро-2020.
"Конечно, Финляндия лучше, чем Уэльс, намного проще. С Уэльсом у нас есть негативный опыт, когда они нам начистили. У них крепкая, волевая команда. Финны — это сюрприз, тем более игра дома.
Мне непонятно, хороший у нас календарь или плохой. С этой схемой, с этим форматом никому непонятно. Можно проиграть первый матч, потом выиграть последний.
В остальном от жеребьевки никаких эмоций не получил. 80% команд уже знали, с кем будут играть. Удивила только группа, в которую попали Португалия, Франция и Германия", - цитирует Мостового Sprot24.ru.
Мостовой: Финляндия намного проще. С Уэльсом у нас есть негативный опыт, когда они нам начистили
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