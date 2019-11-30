Вице-премьер России Ольга Голодец прокомментировала итоги жеребьевки финального турнира чемпионата Европы 2020 года, по итогам которой сборная России сыграет в одной группе с командами Дании, Финляндии и Бельгии.
"Уверена, что чемпионат станет настоящим праздником футбола. Напомню, что Санкт-Петербург примет три матча группового этапа чемпионата, в том числе здесь пройдут два матча с участием нашей сборной, и матч четвертьфинала.
Мы уверены, российская сборная сделает все, чтобы показать красивый, техничный и результативный футбол. Будем поддерживать нашу команду", — цитирует Голодец ТАСС.
Голодец: Евро-2020 станет настоящим праздником футбола
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