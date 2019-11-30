Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко прокомментировал итоги жеребьевки финального турнира чемпионата Европы 2020 года.
"У нас в группе собрались очень неуступчивые соперники, если кто-то думает, что с датчанами не будет проблем, то они ошибаются. Вообще, с финнами тоже будет нелегко, потому что это не отборочный уже цикл, а всего три матча. Все будут биться в этой группе. Понятное дело, что бельгийцы шансов никому не дадут, они первое место в любом случае возьмут в группе, я думаю, что наши должны будут занять второе место.
Но если мы хорошо подойдем к Евро — это касается нашей физической формы, то можно будет с бельгийцами побиться, поэтому все шансы есть. Но тяжело будет, на этом Евро все будут биться", - цитирует Павлюченко Sport24.
Павлюченко: Россия должна будет занять второе место в группе на Евро-2020
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