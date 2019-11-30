Модель и телеведущая Виктория Лопырева высказалась об итогах жеребьевки Евро-2020. Сборная России попала в одну группу с Бельгией, Данией и Финляндией.
"Наша сборная узнала третьего оппонента по группе на Евро-2020. Легким движением руки Аршавин определил в наш квартет Финляндию. Другие соперники — Бельгия и Дания — в силу ряда причин определились еще несколько недель назад, поэтому привычного для жеребьевок волнения перед неизвестностью немножко не хватало.
Про бельгийцев и датчан в последние дни сказано достаточно, а вот Финляндия пока остается загадкой. После жеребьевки мне звонили журналисты, а я, честно, не знала, что и сказать. Даже Черчесов признался, что не изучал эту команду.
Все-таки в нашем устоявшемся понимании северные соседи — хоккейная страна. С сумасшедшими, между прочим, болельщиками в рогатых шлемах, которых полно на любом крупном хоккейном турнире. Интересно, сколько таких проследует будущим летом по протоптанному маршруту в Санкт-Петербург? Боюсь вообразить количество, но, к счастью, они всегда на позитиве. Чего и нам всем советую в отношении перспектив сборной на ЧЕ. Выйти из такой группы нам по силам, особенно, если все будем единым целым с командой", — написала Лопырева.
Лопырева: выйти из такой группы нам по силам
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