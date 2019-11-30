Канделаки: Финляндию и Данию должна обыгрывать любая сборная, претендующая на медали Евро

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала итоги жеребьевки финального турнира чемпионата Европы 2020 года."Расклад у нас в группе нормальный. Во-первых, есть время как следует подготовиться к Бельгии, ну а Финляндию и Данию должна обыгрывать любая сборная, претендующая на медали Евро.Без «группы смерти» не обошлось и на этот раз. Сложно назвать лишнего в тройке с Португалией, Францией и Германией. В общем, ждем Евро-2020 с нетерпением!" — написала Канделаки в телеграме.