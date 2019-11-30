Участие сборной Финляндии в одной группе с россиянами на чемпионате Европы по футболу 2020 года обеспечит большой наплыв болельщиков команды в Петербург, заявил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.
Жеребьевка группового этапа турнира прошла в субботу в Бухаресте. Сборные России и Финляндии сыграют в группе B с командами Бельгии и Дании. Вместо финнов в группу В могли попасть валлийцы. Финны сыграют в Петербурге против россиян (17 июня) и бельгийцев (22 июня).
"Мы ожидаем большого притока финских болельщиков и в этом большой плюс, потому что им можно сесть на поезда "Аллегро" и приехать за короткое время в Петербург. Финская сборная сейчас на подъеме, поэтому она и попала в финальную часть, и я бы не стал ее недооценивать. Тем более они играют по исландской модели: очень самоотверженно, не жалея себя, поэтому я бы мог провести параллели с игрой исландской сборной", - цитирует Медведева ТАСС.
Александр Медведев ожидает большого наплыва финских болельщиков в Петербург на матчи ЧЕ
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