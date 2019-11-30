Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва прокомментировал результаты жеребьевки чемпионата Европы 2020 года. Финны на Евро сыграют в одной группе с Россией, Бельгией и Данией.
"Конечно, я знаю Станислава Черчесова, на чемпионате мира он отлично поработал, у него действительно сильная команда. Знаю ли я игроков? Дзюба, нападающий под два метра, он забил немало голов в отборе. В российской команде много квалифицированных игроков, но он настоящее оружие, нацеленное на атаку", - цитирует тренера ТАСС.
Главный тренер сборной Финляндии: Дзюба - настоящее оружие
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