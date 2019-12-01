Сборная Украины перед Евро-2020 планирует сыграть с командами Франции и Польши.
"Во время жеребьевки рядом сидел Дидье Дешам, с которым мы достигли предварительного согласия сыграть 27 марта во Франции товарищескую игру. Теперь осталось подписать договор. Также мы предварительно достигли договоренности о товарищеской игре с командой Польши 31 марта", - цитирует президента ФФУ Андрея Павелко ТАСС.
Сборная Украины планирует сыграть с французами и поляками
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