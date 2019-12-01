Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал итоги жеребьевки финального турнира чемпионата Европы 2020 года, по итогам которой сборной России достались команды Дании, Финляндии и Бельгии.
"Мне можно было не смотреть жеребьевку. Я выиграл несколько пари, сказав, что соперником сборной России будет Финляндия.
Сборная Финляндии в нашей группе будет явным аутсайдером. Тем более, что им придется первый матч играть с Копенгагене с Данией. Стратегия турнира для России — не проигрывать Бельгии. Мы заложили хороший фундамент в последнем матче с этой командой (1:4). Такой Троянский конь: матч проиграли, Россия теперь не команда, которую можно обыграть на одной ноге. Надо мечтать, чтобы бельгийцы теперь думали именно так. Можно только мечтать о недооценке. Второй матч турнира с Финляндией, не думаю, что для нас это команда непроходимая. Ну и в последний матч во многом и определит вторую команду в группе: Дания или Россия. Нужно выступить достойно. Мечтая о невозможном, главное не обещать невозможного.
С Финляндией придется играть исходя из результата матча с Бельгией. В любом случае это должна быть игра на победу. Нужно обязательно обыгрывать Финляндию, только это сохранит нам шансы на выход из группы. Я настроен оптимистично", — цитирует Бышовца "Спорт день за днем".
Бышовец: исход матча Дания - Россия определит вторую команду в группе
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