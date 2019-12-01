Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков прокомментировал итоги жеребьевки финального турнира чемпионата Европы.
"Не знаю, насколько хороший жребий выпал для сборной России. Все будет зависеть от того, в каком состоянии будет сборная Финляндии к чемпионату Европы. Группа у России проходимая, выходят же три команды. Мы играем два матча дома, но с Бельгией будет сложно", - цитирует Широкова Sport24.ru.
Широков - о жеребьевке Евро-2020: группа у России проходимая
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