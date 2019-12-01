Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал итоги жеребьевки финального турнира чемпионата Европы. Сборная России сыграет в группе В, где ее соперниками будут национальные команды Дании, Финляндии и Бельгии.
"Финляндия, наверное, в сравнении с Уэльсом лучше жребий, поэтому в этом плане нам немного повезло. Не знаю, какая у них сейчас команда, но раз она пробилась на Евро, значит, достаточно крепкая. Все равно будет тяжело.
Результаты могут быть какие угодно, это же Евро. Перед сборной стоит задача выйти из группы, но результаты абсолютно непредсказуемые. Делать прогнозы рано, все будет зависеть от того, в какой форме команды подойдут к Евро", - цитирует Самедова Sport24.ru.
Самедов: Финляндия для России в сравнении с Уэльсом лучше жребий на Евро
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