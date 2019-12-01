Российский специалист Александр Бородюк поделился впечатлениями после жеребьевки чемпионата Европы 2020 года.
"На чемпионате мира 2018 года и отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года жребий был к нам благосклонен. В отборочном турнире нам попалась группа с неконкурентоспособными сборными, кроме бельгийцев. Сегодняшний жребий тоже был к нам благосклонен, поскольку сборная Уэльса является командой гораздо более серьезного уровня, чем финны. Сборная Бельгии является фаворитом в нашей группе, мы, наверное, будем бороться с датчанами за второе место, все-таки сборная Финляндии по всем футбольным компонентам в этом квартете является аутсайдером, но опять же все будет зависеть от нашей подготовки", - цитирует Бородюка ТАСС.
Бородюк: мы будем бороться с датчанами за второе место
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»