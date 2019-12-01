Платини - о критике жеребьевки Евро-2020: пусть Де Брейне жалуется политикам своей страны

Бывший президент УЕФА Мишель Платини прокомментировал заявление полузащитника сборной Бельгии Кевина Де Брейне, который раскритиковал жеребьевку Евро-2020.Футболист назвал позором то, что бельгийцы еще до жеребьевки знали 3 из 4 своих будущих соперников по групповому этапу. Де Брейне также не понравилось, что футбол все больше становится бизнесом."Я выбирал города, в которых пройдут матчи Евро-2020. К жеребьевке я отношения не имею.Но если бы бельгийцы хотели играть дома, то могли построить вовремя свой стадион. Пусть Де Брейне жалуется политикам своей страны", — цитирует Платини HLN.be.