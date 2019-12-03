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Каждый десятый россиянин считает, что Россия может выиграть Евро-2020

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование народного мнения по поводу чемпионата Европы-2020, который стартует 12 июня следующего года.
Фото: Sportbox
За турниром будут следить 35% россиян. Еще 41% скорее не планируют смотреть матчи, а 24% к моменту опроса не задумывались об этом или не знали о предстоящем Евро-2020. В целом в разной степени интересуются футболом 40% россиян, чаще — старше 60 лет (50%) и мужчины (49%), а каждый четвертый (25%) обычно следит за матчами Евро.

Более половины респондентов знают, что Россия прошла в финальную часть Евро-2020 — 54%, чаще мужчины — 62%. О том, что в Санкт-Петербурге планируется проведение матчей Евро, знает 44% россиян, выше эта доля среди 45-59-летних и респондентов старше 60 (48% и 65% соответственно).

Каждый десятый россиянин (13%) знает результаты жеребьевки финальной части турнира. Следили за трансляцией жеребьевки 5% россиян. Больший интерес к результатам жеребьевки проявили мужчины и россияне старше 60 лет — среди них доля знающих или следивших за ходом жеребьевки составляет 24% и 28% соответственно.

По результатам жеребьевки сборная оказалась в одной группе со сборными Дании, Бельгии и Финляндии. Каждый второй респондент считает, что сборной России скорее повезло (50%) с составом группы. При этом фаворитом группы 24% считают Бельгию, а каждый пятый полагает, что все команды примерно одинаковы по силе (22%). Треть опрошенных предполагают, что Россия займет второе место в группе (28%), а каждый пятый считает, что сборная может занять первое место (21%).

Абсолютное большинство россиян, планирующих следить за ходом Евро-2020, будут болеть за сборную России — 85%. Мнения о результатах выступления сборной на чемпионате разнятся: каждый пятый считает, что она дойдет до четвертьфинала (19%), предполагают выход после одной восьмой 16%, о возможности участия сборной в полуфинале говорят 14% опрошенных, а о том, что Россия может стать чемпионом Европы, говорит каждый десятый — (10%).


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Теги: Сборная России Чемпионат Европы
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