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Вице-губернатор Санкт-Петербурга: 70% билетов на матчи Евро-2020 уже раскуплены

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов прокомментировал открытие в городе первого центра выдачи паспортов болельщика перед чемпионатом Европы-2020 года.

"13 июня в матч открытия президент УЕФА Чеферин приедет к нам на Дворцовую площадь, соберется большое количество болельщиков. Там будет серьезный концерт, будет Гергиев выступать. Сложно прогнозировать, сколько приедет болельщиков, но билетов очень мало осталось, процентов 70 уже раскуплены.

Бесплатный проезд планируется? Еще обсуждаем эти вопросы, в дни матчей проезд будет бесплатным", — передает слова Кириллова Sport24.

Напомним, в Санкт-Петербурге пройдут 3 матча группового этапа чемпионата Европы-2020, а также один четвертьфинал. В матче открытия Евро-2020 на стадионе в Санкт-Петербурге Бельгия сыграет с Россией.


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Теги: Чемпионат Европы
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