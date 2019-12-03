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Малафеев: ЧЕ всегда сильнее ЧМ, ровнее. Ожидаем от России выход из группы

Бывший вратарь "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев, принявший участие в торжественном открытии Центра выдачи паспортов болельщика, рассказал, какие матчи намерен посетить во время чемпионата Европы 2020 года.

— Уже запланировали посещение матчей?
— Если честно, уже даже купил билеты на матчи в Риме, Бильбао, ну, и в Санкт-Петербурге.

— Как вам Финляндия на чемпионате Европы?
— На самом деле, слабых команд нет, если Финляндия присутствует на чемпионате Европы, значит, она это заслужила. С одной стороны, кажется все просто, но с Бельгией возможно хотя бы одно очко взять. Я думаю, что каждый матч будет очень сложным, и чемпионат Европы всегда сильнее чемпионата мира. Ровнее, скажем так. Каждый матч будет очень непредсказуемым. Мы ожидаем самоотдачи от футболистов, и на положительных эмоциях от ЧМ можем выйти из группы, а дальше посмотрим. Почему бы и нет? Дания, Греция… Почему бы это не России сделать? — передает слова Малафеева Sport24.

Сборная России попала в группу B, где ее соперниками станут команды Бельгии, Финляндии и Дании. Со всеми, кроме датчан, команда Станислава Черчесова сыграет в Санкт-Петербурге.


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Теги: Малафеев Чемпионат Европы Сборная России
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