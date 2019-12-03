Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что будет рад, если турнирный расклад сведет его команду со сборной Украины на чемпионате Европы 2020 года.
— Есть вероятность, что сборная России встретится со сборной Украины на Евро-2020. Что вы будете чувствовать после того, как проиграете сборной Украины?
— Если это случится, то только в полуфинале или четвертьфинале. Проиграем или нет, я не хочу спорить. Я буду рад встретиться со сборной Украины, со своими друзьями, — сказал Черчесов в программе YouTube-канала "Любители".
Черчесов: буду рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020
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