Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков, выступая на пресс-конференции, приуроченной к проведению совместной акции Министерства спорта РФ и российской Премьер-лиги, направленной на продвижение Федерального проекта "Спорт — норма жизни", рассказал о планах подготовки сборной России к чемпионату Европы 2020 года.
Последний товарищеский матч перед Евро-2020 сборная России проведет 6 июня. Сам турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.
"До жеребьевки планы были одни, теперь мы знаем, с кем будем играть, мы скорректировали подготовку в плане соперников. Могу сказать: планировали сыграть 2 игры дома, 2 на выезде, скорее всего, дома сыграем три и одну на выезде. Даты: 28–31 марта, 2–6 июня", — передает слова Колобкова Sport24.
Напомним, осенью сборная России вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года, где сыграет в группе В против сборных Бельгии, Дании и Финляндии.
Сборная России проведет товарищеский матч за 6 дней до старта Евро-2020
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»