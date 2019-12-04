Специалист отметил, что в стране после проведения чемпионата мира-2018 возрос интерес к футболу.
"В нашей стране должно быть больше тренеров, в частности квалифицированных. Наша задача — привлекать к футболу детей и людей. Лужники с 2018 года дали большой всплеск развития и интереса к футболу — мы это видим на деле.
Футбол должен оставаться видом спорта номер один. Также более организованным стал и дворовой футбол: если я вижу, как даже два человека пинают мяч на улице, мне становится теплее. Министерства должны создавать условия и для дворов: страна развивается, и мы делаем гигантские шаги. До сих пор многие не самые последние люди в футболе вспоминают Россию и чемпионат мира с некой толикой зависти, мы их чем-то зацепили. Вспоминают не только площадки, а людей и отношение. Мы идем в правильном направлении", — передает слова Черчесова Sport24.
Черчесов: многие до сих пор с завистью вспоминают чемпионат мира в России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в пресс-конференции, приуроченной к проведению совместной акции Министерства спорта РФ и РПЛ, направленной на продвижение федерального проекта "Спорт — норма жизни".
Фото: РФС / Михаил Шапаев
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