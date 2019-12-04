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Перед сборной России поставлена задача войти в топ-10 рейтинга ФИФА

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков поставил перед сборной России задачу войти в первую десятку рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).
Фото: официальный сайт РФС
"Задача сборной России по футболу — войти в десятку лучших сборных в рейтинге ФИФА.

Это сложная задача, потому что все сейчас играют в футбол на профессиональном уровне. Пока у нас все получается", — передает слова Колобкова Sport24.

В рейтинге ФИФА от 28 ноября 2019 года сборная России занимает 38-е место. В последний раз в топ-10 рейтинга ФИФА сборная России была в марте 2009 года. Команду на тот момент тренировал Фабио Капелло.

Напомним, осенью сборная России вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года, где сыграет в группе В против сборных Бельгии, Дании и Финляндии.


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Теги: ФИФА Сборная России Чемпионат Европы
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