Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, какие футболисты национальной команды добились максимального прогресса за последнее время.
"У нас в обойме 30 человек, из которой будем выбирать 23 футболиста. Считаю, у нас пошел огромный рост у трех, даже четырех футболистов, даже пяти.
Если брать линию обороны — Матвиенко, Миколенко. Два молодых футболиста, которые начали еще играть отбор на ЧМ, а кто-то начинал уже с Лиги наций. Они выросли сразу же очень сильно.
Зинченко — огромный рост. Во-первых, он выиграл конкуренцию в "Ман Сити", в топ-команде. Мы понимаем, что, играя в топ-клубе, получаем огромный опыт. Он не просто вырос, он вырос как игрок, как личность, он берет на себя ответственность.
Малиновский, его трансформация буквально за два года стал лидером в Бельгии, лучшим игроком своей команды, выиграл чемпионат, уехал в хорошую добротную команду в Италию. Игрок Лиги чемпионов.
И, конечно, Яремчук. Понимаю, что у него были сложности в "Динамо". Парень уехал, поменял страну, приспособился, где-то начал набирать свой багаж знаний, уверенности. Смотря на него, всегда видели в нем огромную перспективу", — приводит слова Шевченко Sport24.
Шевченко назвал пять игроков сборной Украины, добившихся наибольшего прогресса
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