Помимо этого, WADA запретило посещать международные турниры госслужащим РФ и руководству Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета страны.
Вдобавок, WADA лишило Россию права подавать заявки на проведение международных соревнований.
Отметим, что решение исполкома не влияет на Евро-2020. Континентальные первенства не попадают под категорию "мейджеров", однако в нее входит чемпионат мира 2022 года.
ВАДА на четыре года отстранило Россию от участия в международных соревнованиях
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) лишило возможности российских спортсменов принимать участие во всех международных соревнованиях на ближайшие четыре года.
Фото: Getty Images
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