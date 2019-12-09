ВАДА на четыре года отстранило Россию от участия в международных соревнованиях

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) лишило возможности российских спортсменов принимать участие во всех международных соревнованиях на ближайшие четыре года.

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Помимо этого, WADA запретило посещать международные турниры госслужащим РФ и руководству Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета страны.



Вдобавок, WADA лишило Россию права подавать заявки на проведение международных соревнований.



Отметим, что решение исполкома не влияет на Евро-2020. Континентальные первенства не попадают под категорию "мейджеров", однако в нее входит чемпионат мира 2022 года.