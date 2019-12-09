Председатель комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор заявил, что сборная России в случае выхода в финальную часть чемпионата мира-2022 не сможет выступать там под названием и флагом страны. Спортсменам придется выступать под нейтральным флагом.
9 декабря Всемирное антидопинговое агентство приняло решение об отстранении России от крупных международных соревнований на 4 года. В РФС заявили, что пока не получали официальной позиции ФИФА по решению WADA, а также выразили надежду на то, что ограничений не будет.
"Будет ли Россия участвовать в чемпионате мира по футболу? Сначала надо посмотреть, квалифицируется ли она на него. Если она отберется, то не сможет выступать там с названием «Россия» и под флагом своей страны. А каждый футболист будет вынужден пройти индивидуальную процедуру допуска. Процедуру должны утвердить в ФИФА.
Хочу заметить, что российского флага на крупных международных соревнованиях не будет. Не важно, индивидуальный это вид спорта или командный — все спортсмены будут допускаться отдельно. За каждый случай мы пока не можем говорить, потому что последнее слово за каждым отдельным атлетом остается за CAS, который будет выносить решение", - цитирует Тейлора Sport24.
Тейлор: сборная России не сможет выступить на ЧМ-2022 под национальным флагом
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»