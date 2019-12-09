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УЕФА: решение WADA по России не затронет Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ответил на запрос относительно санкций в отношении сборной России по футболу на чемпионате Европы-2020.

Сегодня стало известно, что Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение лишить российских спортсменов на 4 года права выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны. Из-за этого российские футболисты, скорее всего, будут допущены до ЧМ-2022 в нейтральном статусе. Пока неизвестно, смогут ли они провести квалификацию мирового первенства с флагом и гимном.

"УЕФА не будет комментировать вопрос о возможности для России выступать в квалификации чемпионата мира-2022 под флагом страны. Для выяснения этого момент обратитесь к пресс-службе WADA. В их пресс-релизе говорится, что решение WADA не затронет Евро-2020", — сказали в пресс-службе УЕФА.

Sport24


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