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Черчесов: планировали сыграть перед Евро-2020 со сборными из топ-16, но скорректировали планы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал выбор Российским футбольным союзом соперников для национальной команды для подготовки к чемпионату Европы 2020 года. В марте сборная России сыграет на выезде против команд Швеции (28 марта) и Молдовы (31 марта), а в июне сыграет с Польшей (в гостях, 2 июня) и Сербией (дома, 6 июня).

"Что касается мартовского сбора, то поначалу наш тренерский штаб планировал в этот период сыграть один контрольный матч. Март — не лучший месяц с точки зрения спортивной формы игроков, которые, как правило, еще не успевают вкатиться в сезон. Но УЕФА рекомендует максимально использовать окна в международном календаре, поэтому мы проведем две встречи.

Что касается первого спарринга, то наш соперник поменялся уже после жеребьевки. В связи с тем, что мы попали в одну группу с Финляндией и Данией, приняли решение сыграть на выезде со Швецией, которая стилистически похожа на двух наших оппонентов по Евро. Второй матч проведем с менее сильной, но очень неуступчивой командой Молдовы, которая в ноябре весьма организованно выглядела на выезде с Францией. Оба матча нам предстоит сыграть на выезде.

Если говорить об июньских матчах, то мы их проводим в соответствии с проверенным графиком. После сбора в Нойштифте сыграем в гостях с Польшей. Знаю эту сборную не понаслышке, ведь сам работал в чемпионате этой страны с "Легией". Это очень сильный интересный соперник, с которым сборная России не встречалась с 2012 года. Думаю, матч вызовет интерес и у наших, и у польских болельщиков. Вторую игру в июне проведем с Сербией, тоже очень серьезным соперником, который еще ведет борьбу за путевку на чемпионат Европы. Мы планировали сыграть со сборными категории топ-16, но скорректировали свои планы. Швеция стилистически похожа на наших соперников по Евро, о чем я говорил ранее. Кстати, и Швеция, и Польша входят в двадцатку сильнейших сборных мира. Тренерский штаб полностью удовлетворен тем, как сработал в этом плане РФС", — цитирует Черчесова пресс-служба РФС.


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Теги: Черчесов Сборная России Чемпионат Европы
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