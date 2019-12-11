Матч Россия — Бельгия попал в топ-3 запросов русскоязычного Google по итогам года

Google провел специальное исследование, по итогам которого назвал запросы в категории "События года", ставшие популярными в России в 2019 году.



Так, лидером стал песенный конкурс "Евровидение", на втором месте 30-летие падения Берлинской стены. Тройку лидеров замкнул запрос "матч Россия — Бельгия".



Добавим, что в 2019 году сборные России и Бельгии встречались дважды — обе игры заканчивались победой бельгийской команды (3:1; 4:1). Команды встретятся уже в 2020 году в рамках финальной части чемпионата Европы.



Также в топ-10 попали бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье (4-е место), пожар в соборе Парижской Богоматери (5), пожар в Магнитогорске (6), выборы президента Украины (7), чемпионат мира по хоккею (8), ежегодная премия Оскар (9) и штурм "Зоны 51" (10).



В прошлом году Google назвал самым популярным событием прошедший чемпионат мира-2018 по футболу, на втором месте оказалась Олимпиада-2018 в Пхенчхане.