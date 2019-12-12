Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, на каком языке общается с натурализованным бразильцем Марио Фернандесом.
Напомним, защитник ЦСКА получил российское гражданство летом 2016 года.
— У Марио Фернандеса с русским языком становится лучше?
— С Марио я всегда говорю только по-русски!
— А он с вами?
— Он все время машет головой. Надеюсь, все понимает. Но во время игры делает то, о чем мы с ним договаривались. Хотя он на установке сидит рядом с Гилерме, может, тот переводит ему что-то. У Гилерме теперь есть вторая профессия — после игровой карьеры может работать переводчиком, — приводит слова Черчесова "Чемпионат".
Черчесов: говорю с Фернандесом по-русски. Он все время машет головой. Надеюсь, все понимает
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