Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, почему полузащитник "Валенсии" Денис Черышев выступает на высоком уровне в национальной команде, но не может проявить себя в матчах за клуб.
"Не сказал бы, что в Испании Денис играет как-то не так. Другое дело, что мы знаем его качества и создали ему определенные условия для того, чтобы он ощущал себя комфортно.
К чемпионату мира подготовили его, потому что в первые дни он себя неважно чувствовал. А теперь еще Черышев понимает, что он важный игрок для нас, ответственен за результат. А играть он умеет", — цитирует Черчесова "Чемпионат".
Черчесов рассказал, почему Черышев играет за сборную лучше, чем за клуб
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»