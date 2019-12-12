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Черчесов рассказал, почему Черышев играет за сборную лучше, чем за клуб

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, почему полузащитник "Валенсии" Денис Черышев выступает на высоком уровне в национальной команде, но не может проявить себя в матчах за клуб.

"Не сказал бы, что в Испании Денис играет как-то не так. Другое дело, что мы знаем его качества и создали ему определенные условия для того, чтобы он ощущал себя комфортно.

К чемпионату мира подготовили его, потому что в первые дни он себя неважно чувствовал. А теперь еще Черышев понимает, что он важный игрок для нас, ответственен за результат. А играть он умеет", — цитирует Черчесова "Чемпионат".


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Теги: Черчесов Черышев Сборная России Валенсия Чемпионат Европы
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