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Черчесов заявил, что футболисты должны чувствовать себя раскованно

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов обозначил свой главный принцип в плане дисциплины:

- Не раз повторял, что в сборной есть внутренний девиз: свобода, но ответственность.

Только свободный человек может проявлять свои лучшие качества, поэтому футболист должен чувствовать себя раскованно, - написал специалист в социальных сетях.

Напомним, что под руководством Черчесова сборная России пробилась в финальную часть Евро-2020.


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