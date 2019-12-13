Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своём отношении к системе видеопомощи арбитрам VAR.
"Я знаю, что будет судейская реформа, но пока не погружён в детали. Главное, чтобы она принесла пользу. Что касается VAR, то недавно был на матче "Динамо" — "Ростов", смотрел ряд других игр. На мой взгляд, длительные паузы никому не идут на пользу. Пропадает динамика игры, её ритм. Если в течение пяти минут арбитры на поле и у видеоэкранов не могут определить, был пенальти или нет, то не стоит его назначать.
В этом плане нужно быстрее до конца понять, как и на что реагировать, сколько времени смотреть эпизоды. Хорошо, что с VAR можно исправить грубые ошибки арбитров, но сегодня мы видим чрезмерное затягивание времени. Футболисты ждут – и после пяти минут уже не знают, радоваться им или нет. Эмоций нет ни у той команды, ни у другой. Это же плохо. Но, наверное, соответствующие специалисты сейчас думают, как всё сделать более чётко и грамотно", — сказал Черчесов в интервью "Чемпионату".
Черчесов о VAR: забив гол, игроки уже не знают, радоваться или нет, — это плохо
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