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УЕФА не нашел признаков расизма на матче между Швецией и Румынией

Дисциплинарный комитет УЕФА сегодня вынес решение по делу о расистских оскорблениях, произошедших на матче квалификации Евро-2020 между сборными Швеции и Румынии (2:0) в Бухаресте 15 ноября.

Комиссия УЕФА не нашла признаков расизма со стороны румынский болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба сборной Румынии.

Представители федерации футбола Румынии предоставили в свою пользу показания нескольких представителей сборной Швеции, в том числе ее главного тренера Янне Андерссона. Все они заявили, что не слышали расистских выкриков в адрес темнокожего футболиста национальной команды Александера Исака.

УЕФА сняла обвинения с румынской стороны и болельщиков сборной страны. Тем не менее, Федерацию оштрафовали на 40 тысяч евро за использование фанатами пиротехники и демонстрацию запрещенных баннеров.

Sport24


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