УЕФА оштрафовал Федерацию футбола Албании за освистывание гимна Франции болельщиками

УЕФА оштрафовал Федерацию футбола Албании на 5 тысяч евро за освистывания фанатами сборной страны гимна Франции (0:2) во время матча отбора к Евро-2020. Об этом сообщает AFP.Болельщики сборной Албании освистали французский гимн во время встречи сборных 17 ноября, ответив таким образом на инцидент в первом матче, когда во Франции гимн Албании перепутали с гимном Андорры, а затем диктор извинился перед болельщиками команды Армении. Позднее УЕФА за этот инцидент оштрафовал Федерацию футбола Франции на 20 тысяч евро.