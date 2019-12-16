УЕФА оштрафовал Федерацию футбола Албании на 5 тысяч евро за освистывания фанатами сборной страны гимна Франции (0:2) во время матча отбора к Евро-2020. Об этом сообщает AFP.
Болельщики сборной Албании освистали французский гимн во время встречи сборных 17 ноября, ответив таким образом на инцидент в первом матче, когда во Франции гимн Албании перепутали с гимном Андорры, а затем диктор извинился перед болельщиками команды Армении. Позднее УЕФА за этот инцидент оштрафовал Федерацию футбола Франции на 20 тысяч евро.
Sport24.ru
УЕФА оштрафовал Федерацию футбола Албании за освистывание гимна Франции болельщиками
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