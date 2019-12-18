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Павлюченко — о зависимости сборной России от Дзюбы: незаменимых нет

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко подвел итоги выступления в отборе к Евро-2020, а также подчеркнул, что команда не зависит лишь от форварда "Зенита" Артема Дзюбы. Команда Станислава Черчесова заняла 2-е место в группе I, дважды проиграв Бельгии с общим счетом 2:7.

"Ребята выполнили задачу. Просто на сегодняшний день бельгийцы на голову выше нашей сборной. А теперь еще ситуация сложилась таким образом, что нам предстоит с ними же сыграть и в финальном турнире. Думаю, бельгийцы, конечно, не отдадут первое место, но другие две команды мы обязаны обыгрывать. Должны спокойно выходить со второго места в плей-офф.

Я бы не сказал, что сборная зависима от Дзюбы. Не будет же играть впереди один Артем — наверное, будет и Смолов, а может, еще кто-то себя проявит. У нас достаточно много хороших футболистов. То, что Дзюба является капитаном команды, лидером атак, много забивает, — это так. Но я бы не стал говорить, что от игры Дзюбы зависит игра всей команды. Незаменимых нет", — цитируют Павлюченко "Известия".

Павлюченко провел 51 матч за сборную России и забил 21 гол. С национальной командой он выиграл бронзу Евро-2008. На клубном уровне футболист выступал за ставропольское "Динамо", "Ротор", "Спартак", "Тоттенхэм", "Локомотив", "Кубань", "Урал" и "Арарат". Сейчас Роман играет за любительскую команду ЦДКА.


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Теги: Павлюченко Дзюба Сборная России Чемпионат Европы
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