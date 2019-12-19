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Россия осталась на 38-м месте в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала новый рейтинг национальных сборных.

В топ-50 произошло только одно изменение — сборная Южной Кореи поднялась с 41-го места на 40-е.

Сборная России осталась на 38-м месте с 1470 очками. В топ-3 рейтинга входят Бельгия (1765), Франция (1733) и Бразилия (1712).

Топ-10 сборных в рейтинге ФИФА от 19 декабря:

1. Бельгия — 1765 очков,
2. Франция — 1733,
3. Бразилия — 1712,
4. Англия — 1661,
5. Уругвай — 1645,
6. Хорватия — 1642,
7. Португалия — 1639,
8. Испания — 1636,
9. Аргентина — 1623,
10. Колумбия — 1622…

38. Россия — 1470.


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Теги: Сборная России
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