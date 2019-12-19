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Жена Ле Таллека: нет сомнений, что Дамьен проявит себя наилучшим образом в сборной России

Супруга полузащитника "Монпелье" Дамьена Ле Таллека Кристина прокомментировала желание футболиста получить российское гражданство. 29-летний француз, выступавший в России в 2014–2015 годах за саранскую "Мордовию", ранее рассказал, что начал процесс получения российского гражданства несколько месяцев назад и готов выступать за сборную России.

"На получение российского гражданства смотрю очень оптимистично, и, естественно, я рада, что мой супруг сможет стать гражданином Российской Федерации. В высоком уровне его профессионализма у меня сомнений нет, также как и нет их у тренерского состава всех команд, в которых Дамьен играл и продолжает выступать. Он всегда относился профессионально к своему делу. С 2018 года он играет в футбол на самом высоком уровне Европы и ни разу не был игроком запаса, всегда выходил в основном составе, что дает ему бесценный опыт, а ежедневные тренировки позволяют оставаться в своей наилучшей форме. Это всегда ценно для любого игрока, который играет на высшем уровне.

Поэтому у меня нет никаких сомнений по поводу его будущего. Дамьен достоин высокого продолжения карьеры, он может играть на самом высоком уровне, так что у меня нет сомнений, что он проявит себя наилучшим образом в сборной России. Остальные решения по поводу сборной России я смотрю позитивно, но обсуждать некомпетентна, есть ли шансы у него в сборной, это покажет время и выбор тренерского штаба сборной России", - цитирует Кристину Sport24.


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Теги: Ле Таллек Сборная России
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