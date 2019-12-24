На данный момент у Кержакова 30 голов в 91 матче, а у Дзюбы — 24 в 42.
"Для меня непринципиально, чтобы рекорд держался подольше. Футбол же не индивидуальный вид спорта. Я не теннисист, борец или пловец. Мне столько помогали Аршавин, Зырянов, Широков, Лоськов… А что касается обновления рекорда, то пускай это случится. Я испытал эти классные эмоции, и снова этого уже не прочувствую.
Строчка в Википедии? И что мне с нее? Кому-то показывать? Нет, пускай теперь другие насладятся. Если Артем станет лучшим бомбардиром сборной, то почувствует это классное ощущение внутри. Потом придет еще кто-то. Сейчас Дзюба, как лидер сборной, достоин того, чтобы оказаться на первой строчке", — цитирует Кержакова "Чемпионат".
Кержаков: пусть мой рекорд по голам в сборной обновят. Дзюба этого достоин
Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков оценил возможность того, что форвард Артем Дзюба побьет его рекорд по голам за национальную команду.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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