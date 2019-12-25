Саутгейт: буду разочарован, если меня не будут связывать с работой в клубах АПЛ

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт признался, что однажды рассчитывает получить работу в английской Премьер-лиге."Я смотрю на вещи реально и понимаю, что вряд ли буду тренером сборной Англии через десять лет. Останусь на следующие полгода — и хорошо. Когда-то произойдут перемены.Если честно, буду разочарован, если меня не будут связывать с работой в клубах АПЛ. Сейчас я не беспокоюсь об этом, потому что мой телефон не звонит. Люди знают, что я сосредоточен на моей нынешней работе", — приводит слова Саутгейта Sky Sports.