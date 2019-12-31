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Черчесов: надеемся и в будущем радовать болельщиков яркой игрой

Главный тренер сборной России по футбол Станислав Черчесов поздравил болельщиков с наступающим Новым годом и выразил надежду, что национальная команда будет радовать яркой игрой, красивыми голами и работать с полной самоотдачей на футбольном поле.

Черчесов возглавил сборную России летом 2016 года после чемпионата Европы во Франции, сменив на посту главного тренера Леонида Слуцкого. Под руководством Черчесова российская команда дошла до 1/4 финала домашнего чемпионата мира-2018, а также досрочно оформила путевку в финальную часть ЕВРО-2020.

"Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 2019 год стал для национальной сборной России успешным - наши парни выполнили задачу и вышли в финальную стадию ЕВРО-2020, матчи которого состоятся, в том числе в Санкт-Петербурге. В течение года мы чувствовали вашу поддержку, играли за вас. В 2020 году нас также ждут важные и ответственные матчи. Надеемся и в будущем радовать вас яркой игрой, красивыми голами и работать с полной самоотдачей на футбольном поле. Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия!" - говорится в письме Черчесова, адресованном болельщикам.

РИА Новости


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Теги: Черчесов Сборная России
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