Защитник сборной России Федор Кудряшов высказал мнение о ситуации с оскорблениями со стороны болельщиков в адрес капитана национальной команды Артема Дзюбы.
"Это был единичный инцидент. Уверен, на Артема вся эта шумиха никак не повлияет. Даже наоборот — она сделает его еще сильнее. Если посмотреть на его карьеру, такие моменты его еще больше закаляют", — сказал Кудряшов в интервью Российской газете.
Кудряшов — об оскорблениях фанатов в адрес Дзюбы: такие моменты его еще больше закаляют
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