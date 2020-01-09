Паулиста может получить испанское гражданство и вызов в сборную Испании

Бразильский защитник "Валенсии" Габриэл Паулиста намерен получить испанский паспорт. Об этом сообщил главный тренер сборной Испании Луис Энрике."Я слежу за всеми футболистами, которые могут получить вызов, и Паулиста — один из них. Он проходит соответствующую процедуру", — приводит слова Энрике Marca.В текущем сезоне 29-летний защитник провел 17 матчей в Ла Лиге. Паулиста не был заигран за сборную Бразилии.