В УЕФА прокомментировали возможность безвизового въезда фанатов в страны Евро-2020

Пресс-служба УЕФА сообщила, что на данном этапе нет стран, кроме России, которые близки к вводу безвизового режима для фанатов, желающих посетить матчи Евро-2020."В отношении других стран не существует никаких визовых договоренностей, о которых мы сейчас могли бы сообщить", — сказали в пресс-службе УЕФА.Напомним, 1 мая 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий въезд болельщиков в страну на время проведения чемпионата Европы по футболу без оформления виз.