Сборная Финляндии во время проведения группового этапа чемпионата Европы — 2020 будет тренироваться на базе в Зеленогорске.
Финны в группе В сыграет с командами Дании (13 июня, Копенгаген), России (17 июня, Санкт-Петербург) и Бельгии (22 июня, Санкт-Петербург).
"Наши тренировки в Петербурге будут проходить в Зеленогорске. Сборная будет жить в Репино", — сообщили ТАСС сообщили в пресс-службе финской сборной.
Напомним, что во время чемпионата мира 2018 года в Зеленогорске тренировалась сборная Англии.
Сборная Финляндии во время Евро-2020 будет тренироваться в Зеленогорске
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