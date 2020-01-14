Стал известен план подготовки сборной России к Евро-2020.
После завершения чемпионата России футболисты Станислава Черчесова соберутся на базе УТЦ "Новогорск" в четверг, 21 мая. Там команда проведет несколько тренировок, а 23 мая отправится в Австрию. Учебно-тренировочный сбор в Нойшифте продлится до 31 мая.
У сборной России запланировано несколько товарищеских матчей. Команда сыграет на выезде со Швецией (28 марта) и Молдавией (31 марта). 2 июня россияне сыграют в Варшаве с командой Польши, после чего вернутся в Новогорск. 6 июня сборная России примет Сербию в Москве.
13 июня сборная России проведет в Санкт-Петербурге стартовый матч Евро-2020 против Бельгии. Между играми с Бельгией и Финляндией команда будет тренироваться в Санкт-Петербурге (14-16 июня). К игре с Данией подопечные Станислава Черчесова будут готовиться в Новогорске (18-20 июня).
РФС
Сборная России проведет товарищеский матч с Сербией в Москве
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