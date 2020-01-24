Форма была изготовлена компанией Adidas и сделана таким образом, что цвета российского флага расположились в обратном порядке, больше походя на флаг Сербии. Глава РФС Александр Дюков заявил, что в организации считают экипировку неудачной. Позже стало известно, что для сборной России сделают новую форму.
- Мы уже 12 лет являемся партнером РФС и провели большую работу для создания нового дизайна формы сборной России. Очень ждем новый вариант футбольной экипировки, - сообщили ТАСС в компании Adidas.
Дата релиза новой формы будет известна позже.
Неудачную форму сборной России можно поменять бесплатно
Новую форму сборной России, которую презентовали 7 ноября прошлого года к Евро-2020, РФС признал неудачной. Теперь ее можно поменять абсолютно бесплатно.
Фото: ТАСС
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