Гендиректор "Газпром Арены": перед Евро-2020 придется потратить десятки миллионов

Гендиректор арены "Газпром Арены" Владимир Литвинов рассказал о тратах на подготовку стадиона к проведению матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС