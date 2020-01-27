- По соглашению между стадионом, УЕФА, РФС и городом заключено соглашение об использовании стадиона, по которому "Газпром Арена" получит определенную сумму от УЕФА. Будут оплачены услуги операционной деятельности, коммунальные расходы, охраны объекта и временный персонал.
На подготовку инфраструктуры стадиона к матчам Евро уже потребовалось несколько миллионов. Сумма существенно увеличится весной. Ближе к матчам чемпионата Европы мы потратим несколько десятков миллионов рублей. Сумму сказать сейчас затрудняюсь, потому что на некоторые вещи смета еще не готова, - цитирует гендиректора стадиона ТАСС.
На "Газпром Арене" состоятся четыре матча чемпионата Европы. На групповом этапе сборная России примет команды Бельгии и Финляндии, затем в Петербурге Бельгия и Финляндия встретятся между собой. Также стадион примет один из четвертьфинальных матчей.
Гендиректор "Газпром Арены": перед Евро-2020 придется потратить десятки миллионов
Гендиректор арены "Газпром Арены" Владимир Литвинов рассказал о тратах на подготовку стадиона к проведению матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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