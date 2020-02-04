Хабенский — посол Евро-2020 от Санкт-Петербурга

Известный актер театра и кино Константин Хабенский стал послом чемпионата Европы.

Фото: twitter.com/euro2020spb

"Для меня большая неожиданность и честь войти в такую команду послов. Рад, что Евро-2020 в нашей стране будет направлен не только на спортивные мероприятия, но и на социальные", - сообщил Хабенский после вручения сертификата после от Алексея Сорокина.



Чемпионат Европы-2020 пройдет этим летом в 12 городах Европы. Турнир впервые, в честь юбилея турнира, пройдет в нескольких странах.



В Санкт-Петербурге, на стадионе "Крестовский", пройдут 3 матча группового этапа и четвертьфинал турнира.