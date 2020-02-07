- Мартовское окно — довольно специфическое. Футболисты только вкатываются в сезон. Не стоит, на мой взгляд, проводить два подряд матча с топ-соперниками, есть много рисков, - цитирует наставника "СЭ".
Также Черчесов отметил, что был готов провести лишь одну игру в марте, но из-за правил ФИФА и УЕФА выбрали вариант с играми со Швецией (28 марта) и Молдавией (31 марта). Специалист добавил, что из-за жеребьевки Евро им пришлось поменять игру с одной из топ-команд на шведов. С Польшей Россия сыграет 2 июня. Евро-2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля.
Черчесов объяснил, для чего Россия сыграет с Молдавией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему россияне одним из соперников по товарищеским матчам перед Евро-2020 выбрали Молдавию. Помимо этого, сборная сыграет с Швецией и Польшей.
Источник: Известия
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